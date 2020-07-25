بـ10 لغات.. «شؤون الحرمين» تبث خطبة عرفة للمسلمين في العالم

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنه سيتم ترجمة خطبة يوم عرفة ونقلها لدول العالم هذا العام ١٤٤١هـ، بعدد 10 لغات عالمية.

وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين من خلال إنفوجراف، اللغات العشرة التي ستترجم بها خطبة عرفة، وهي (الإنجليزية- الأوردية- الفرنسية- الإندونيسية- الفارسية- الروسية- الصينية- الهوساوية- التركية– البنغالية).

وتهدف «شؤون الحرمين» إلى إيصال الرسالة الدينية الصحيحة إلى المسلمين باختلاف لغاتهم لأهداف الخطبة، عبر تطبيق مخصص لترجمة الخطبة على أجهزة الهاتف المحمول وموقع الرئاسة الإلكتروني، ومنصة منارة الحرمين.

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وتبثّ خطبة عرفة صوتيًّا للحجاج بمشعر عرفة ولجميع المسلمين بأنحاء العالم من خلال القنوات المحددة، ويعدّ مشروع ترجمة خطبة عرفة هو المشروع الأكبر من نوعه لترجمة خطبة عرفة، الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- حيث يهدف إلى وصول الخطبة من مسجد نمرة لخمس لغات يتحدثها المسلمون حول العالم.

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