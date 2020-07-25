أعلن المجلس الأعلى للقضاء تكليف 42 محكمة للعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1441هـ، وذلك لخدمة المستفيدين وإنجاز القضايا العاجلة وقضايا السجناء وأعمال التنفيذ.

ووجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتكليف 42 محكمة و68 قاضيًا منهم قضاة في محاكم التنفيذ لإنهاء جميع متطلبات العمل القضائي، وتنفيذ الأحكام المنتهية والمكتسبة القطعية خلال إجازة العيد.

وقال الأمين العامّ للمجلس الشيخ الدكتور محمد بن سليمان الفهيد، أن عدد المحاكم الجزائية المكلفة بالعمل -خلال إجازة عيد الأضحى المبارك- بلغ 18 محكمة، في كل من الرياض، مكة المكرمة، جازان، جدة، المدينة المنورة، بريدة، الدمام، أبها، تبوك، حائل، عرعر، نجران، الباحة، سكاكا، الخرج، الطائف، الأحساء، القريات.

وأضاف، أنه تم تكليف 15 محكمة تنفيذ في كل من الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، بريدة، الدمام، أبها، تبوك، حائل، جازان، نجران، سكاكا، الطائف، الأحساء، حفر الباطن، جدة. كما تم تكليف 9 محاكم عامة في كل من وادي الدواسر، الدوادمي، القنفذة، ينبع، حفر الباطن، الخرج، عرعر، الباحة، والقريات.

ونص التكليف، على أن يكون العمل وفقًا لقواعد العمل عن بعد وحسب الإجراءات الاحترازية المقررة من الجهات المختصة وذلك مراعاة للظروف الاستثنائية ومتطلبات الإجراءات الناتجة عن جائحة كورونا.

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من جانب آخر أعلن المجلس عن تكليف دوائر لنظر القضايا المتعلقة بالحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والحرم المكي في إطار الاستعداد لموسم الحج للعام 1441 هـ.

وستوفر هذه الدوائر القضائية الخدمات العدلية والقضائية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج الذي توليه المملكة اهتمامًا بالغًا وبمشاركة كافة أجهزتها وقطاعاتها لخدمة ضيوف الرحمن بما فيها المرفق القضائي.

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