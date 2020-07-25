احتجاز مركبات وإغلاق طريق الكر نتيجة أمطار على مدن ومحافظات منطقة مكة

شهدت عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة هذا اليوم الجمعة، أمطارا خفيفة إلى متوسطة إلى غزيرة أدت إلى جريان السيول في عدد من الأودية والشعاب.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإدارات العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة والطائف وميسان وأضم والجموم استعدت منذ وقت مبكر لتنفيذ الخطط الخاصة بالأمطار وذلك بنشر دوريات السلامة والإشراف الوقائي وفرق الإنقاذ المائي والتمركز في المحاور الرئيسية.

وشهدت محافظة الطائف أمطارا غزيرة من بعد ظهر هذا اليوم الجمعة، ورصدت المهمات المنتشرة بالمحافظة عدد من النقاط التي تجمعت بها المياه بمنسوب عالي كما سجلت الحالات التالية:

- تجمعات مياه في الطرق الرئيسية والإنفاق وبعض أحياء المحافظة.

- عدد 30 بلاغ احتجاز مركبات تم مباشرتها واتضح وجود عدد 14 مركبة بها احتجاز تم إخراجهم بصحة جيدة وعدد 16 مركبة بدون احتجاز بشري.

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- إغلاق طريق الكر بسبب الأمطار .

- جريان السيول بالأودية والشعاب بالمحافظة.

وتم تفعيل غرفة عمليات الطوارئ لتنفيذ خطة الأمطار بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة لمباشرة أعمالهم كلاً حسب اختصاصه. ولم تسجل إصابات أو وفيات ولله الحمد.