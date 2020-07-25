

الرياض 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واس

رفع معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور مساعد بن محمد العيبان باسمه وباسم أعضاء مجلس إدارة الهيئة ومنسوبيها أسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وقال معاليه: في هذه الأيام المباركة نبتهل إلى الله العلي القدير أن يديم على هذا الوطن الغالي نعمه التي لا تحصى وفي مقدمتها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار والنماء في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

// انتهى //

01:46ت م

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الرياض 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسرفع معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور مساعد بن محمد العيبان باسمه وباسم أعضاء مجلس إدارة الهيئة ومنسوبيها أسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله –وللشعب السعودي الكريم بمناسبة نجاح العملية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظه من كل مكروه وسوء، وأن يسبغ عليه موفور الصحة والعافية.وقال معاليه: في هذه الأيام المباركة نبتهل إلى الله العلي القدير أن يديم على هذا الوطن الغالي نعمه التي لا تحصى وفي مقدمتها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار والنماء في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.// انتهى //01:46ت م0201

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / العيبان يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين رعاه الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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