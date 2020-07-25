السعودية اليوم / ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إفريقيا 787501 إصابة مؤكدة



أديس أبابا 3 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واس

أعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم ارتفاع عدد المصابين بفيروس

وأفاد تقرير للمركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 446 ألفاً و 82 شخصاً، بالتوازي مع ازدياد عدد الوفيات ليصل إلى 166 ألفاً و 97 شخصاً.

وأشار إلى أن جمهورية جنوب إفريقيا هي أشد الدول المتضررة من المرض بالقارة، تليها مصر ونيجيريا والجزائر والمغرب.

// انتهى //

23:19ت م

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أديس أبابا 3 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسأعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في دول القارة الإفريقية من 768 ألفاً و 978 إصابة إلى 787 ألفاً و 501 إصابة مؤكدة.وأفاد تقرير للمركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 446 ألفاً و 82 شخصاً، بالتوازي مع ازدياد عدد الوفيات ليصل إلى 166 ألفاً و 97 شخصاً.وأشار إلى أن جمهورية جنوب إفريقيا هي أشد الدول المتضررة من المرض بالقارة، تليها مصر ونيجيريا والجزائر والمغرب.// انتهى //23:19ت م0188

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