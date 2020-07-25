مياه الأمطار تغرق المحال التجارية بالطائف فى عز الصيف

فنون - كتب امير التهامي في السبت 25 يوليو 2020 12:13 صباحاً - وثق مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، ارتفاع منسوب مياه الأمطار في شوارع الطائف، ما تسبب في دخولها لبعض المحلات التجارية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني الرؤية.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية، فقد ظهرت الأمطار بشارع خالد بن الوليد بمحافظة الطائف سوء التصريف وجريان المياه، ودهمت السيول المنطقة المحيطة بأحد الأسواق المعروفة.

Advertisements

وشهد شارع شهار العام، والكثير من الطرقات، تجمعا لمياه الأمطار؛ وهو ما تسبب في شلل بالحركة المرورية بها بسبب تعطُّل الكثير من المركبات بهذه التجمعات.

وفي حي المتنزه بالطائف تعرض لمعاناة جديدة مع مواسم الأمطار؛ حيث غمرت مياه الأمطار الكثير من المركبات، واحتجزت السكان، ومنعتهم من الخروج من منازلهم بسبب ارتفاع نسبة المياه وتراكمها، حيث غطت المياه أجزاءً من المساكن.