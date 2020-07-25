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رفع رئيس مركز السعيرة، الشيخ مشعل بن بدر الفغم، أسمى آيات التهنئة وصادق الدعوات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد وزير الدفاع - حفظهما الله – بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أُجريت له.
وتفصيلاً، قال الفغم: نشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك، ونسأل الله العلي القدير أن يتمم على قائدنا ومليكنا خادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية، وأن يديم عزه، ويحفظه من كل مكروه.
وأوضح الفغم أن أهالي مركز السعيرة يتباشرون جميعًا بفرحة غامرة وسعادة بالخبر السعيد، داعين ومبتهلين في هذه الأيام المباركة (العشر من ذي الحجة) أن يمد اللهُ في عمره، ويمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على هذا الوطن أمنه واستقراره ونماءه في ظل قيادته الحكيمة والرشيدة.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441 12:55 AM
قال إنَّ أهالي السعيرة يتباشرون جميعًا بفرحة غامرة وسعادة بالخبر السعيد
رفع رئيس مركز السعيرة، الشيخ مشعل بن بدر الفغم، أسمى آيات التهنئة وصادق الدعوات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد وزير الدفاع - حفظهما الله – بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أُجريت له.
وتفصيلاً، قال الفغم: نشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك، ونسأل الله العلي القدير أن يتمم على قائدنا ومليكنا خادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية، وأن يديم عزه، ويحفظه من كل مكروه.
وأوضح الفغم أن أهالي مركز السعيرة يتباشرون جميعًا بفرحة غامرة وسعادة بالخبر السعيد، داعين ومبتهلين في هذه الأيام المباركة (العشر من ذي الحجة) أن يمد اللهُ في عمره، ويمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على هذا الوطن أمنه واستقراره ونماءه في ظل قيادته الحكيمة والرشيدة.
، "الفغم" يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية ،
المصدر : الخليج 365
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