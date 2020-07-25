، في آخر تجاربه الودية.. الاتحاد يخسر أمام ضمك ،

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محمد بن مسعود - الدمام - خسر الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد في آخر مبارياته التجريبية بمعسكره بمنطقة عسير أمام نظيره ضمك بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة وذلك ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف منافسات الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب أيمن حجيلي قبل ثلاث دقائق على انتهاء الوقت الأصلي للمباراة.
وقد سلّمت إدارة نادي ضمك ممثلة بمدير العلاقات العامة بالنادي سعيد حمدي درعاً تذكارياً لنائب رئيس نادي الاتحاد أحمد كعكي، كما سلم مدير عام نادي ضمك محمد الراشد درعاً تذكارياً لمدير إدارة حجز المنشآت بوزارة الرياضة سعيد الشهراني تقديراً لجهوده.
ودخل مدرب الاتحاد البرازيلي فابيو كاريلي اللقاء بتشكيل مكون من: مارسيلو غروهي في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، برونو اوفيني، عمار الدحيم، منصور الحربي، كريم الأحمدي، عبدالإله المالكي، خالد السميري، عبدالعزيز البيشي، فهد المولد، رومارينهو.
يذكر أن انطلاق المواجهة الودية تأجلت لبعض الوقت نظراً لغزارة هطول الأمطار على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.الاتحاد ضمك
25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441 12:42 AM
خسر الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد في آخر مبارياته التجريبية بمعسكره بمنطقة عسير أمام نظيره ضمك بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة وذلك ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف منافسات الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب أيمن حجيلي قبل ثلاث دقائق على انتهاء الوقت الأصلي للمباراة.
وقد سلّمت إدارة نادي ضمك ممثلة بمدير العلاقات العامة بالنادي سعيد حمدي درعاً تذكارياً لنائب رئيس نادي الاتحاد أحمد كعكي، كما سلم مدير عام نادي ضمك محمد الراشد درعاً تذكارياً لمدير إدارة حجز المنشآت بوزارة الرياضة سعيد الشهراني تقديراً لجهوده.
ودخل مدرب الاتحاد البرازيلي فابيو كاريلي اللقاء بتشكيل مكون من: مارسيلو غروهي في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، برونو اوفيني، عمار الدحيم، منصور الحربي، كريم الأحمدي، عبدالإله المالكي، خالد السميري، عبدالعزيز البيشي، فهد المولد، رومارينهو.
يذكر أن انطلاق المواجهة الودية تأجلت لبعض الوقت نظراً لغزارة هطول الأمطار على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.
، في آخر تجاربه الودية.. الاتحاد يخسر أمام ضمك ،
المصدر : الخليج 365
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