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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة النصر عن أنها قررت الانسحاب نهائيًّا من مفاوضاتها مع غلطة سراي التركي لشراء عقد اللاعب مايكون.
وبحسب تلك المصادر فإن إدارة النصر رفضت الرضوخ لابتزازات النادي التركي الذي طلب 5 ملايين يورو للموافقة على بيع اللاعب.
ولا يزال اللاعب موجودًا في الرياض على أمل نجاح المفاوضات الأخيرة بين الطرفين، لكن الأمور يبدو أنها معقدة إلى حد كبير.
من جهة أخرى، طلبت إدارة النصر من نظيرتها في الأهلي التفاوض المادي للنظر في شراء المدة المتبقية من عقد اللاعب.
وكانت إدارة الأهلي قد طلبت اللاعبَيْن سامي النجعي وصالح آل عباس نظير موافقتها على بيع المدة المتبقية من عقد اللاعب عبدالفتاح عسيري.النصر
25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441 12:14 AM
كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة النصر عن أنها قررت الانسحاب نهائيًّا من مفاوضاتها مع غلطة سراي التركي لشراء عقد اللاعب مايكون.
وبحسب تلك المصادر فإن إدارة النصر رفضت الرضوخ لابتزازات النادي التركي الذي طلب 5 ملايين يورو للموافقة على بيع اللاعب.
ولا يزال اللاعب موجودًا في الرياض على أمل نجاح المفاوضات الأخيرة بين الطرفين، لكن الأمور يبدو أنها معقدة إلى حد كبير.
من جهة أخرى، طلبت إدارة النصر من نظيرتها في الأهلي التفاوض المادي للنظر في شراء المدة المتبقية من عقد اللاعب.
وكانت إدارة الأهلي قد طلبت اللاعبَيْن سامي النجعي وصالح آل عباس نظير موافقتها على بيع المدة المتبقية من عقد اللاعب عبدالفتاح عسيري.
، أزمة جديدة في "النصر" بسبب "مايكون"! ،
المصدر : الخليج 365
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