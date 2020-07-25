محمد بن مسعود - الدمام - الأب والأم واثنين من أبنائهم لقي أربعة أشخاص جميعهم من عائلة واحدة مصرعهم مساء أمس الجمعة إثر حادث مروري في الأفلاج. وتشير التفاصيل إلى وقوع حادث مروري (15 كم جنوب الأفلاج) وأسفر الحادث عن وفاة رجل وزوجته واثنين من أبنائهم، فيما باشرت الجهات الأمنية الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.حادث مروع الأفلاج 25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441 12:19 AM الأب والأم واثنين من أبنائهم Advertisements مصرع 4 أشخاص من عائلة واحدة في حادث مروري مروع بالأفلاج مصرع 4 أشخاص من عائلة واحدة في حادث مروري مروع بالأفلاج لقي أربعة أشخاص جميعهم من عائلة واحدة مصرعهم مساء أمس الجمعة إثر حادث مروري في الأفلاج. وتشير التفاصيل إلى وقوع حادث مروري (15 كم جنوب الأفلاج) وأسفر الحادث عن وفاة رجل وزوجته واثنين من أبنائهم، فيما باشرت الجهات الأمنية الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة. الكلمات المفتاحية ، مصرع 4 أشخاص من عائلة واحدة في حادث مروري مروع بالأفلاج ،

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