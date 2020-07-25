محمد بن مسعود - الدمام - في حين ارتفع الخام الأمريكي 1.7 في المئة سجَّلت أسعار النفط اليوم ارتفاعًا مدعومة ببعض البيانات الاقتصادية الإيجابية. وجرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت بزيادة ثلاثة سنتات إلى 43.34 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتًا؛ ليتحدد سعر تسويتها عند 41.29 دولار للبرميل. وعلى أساس أسبوعي صعد برنت 0.5 في المئة، في حين ارتفع الخام الأمريكي 1.7 في المئة.أسعار النفط 24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441 11:57 PM في حين ارتفع الخام الأمريكي 1.7 في المئة Advertisements أسعار النفط ترتفع بدعم من بيانات اقتصادية إيجابية أسعار النفط ترتفع بدعم من بيانات اقتصادية إيجابية سجَّلت أسعار النفط اليوم ارتفاعًا مدعومة ببعض البيانات الاقتصادية الإيجابية. وجرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت بزيادة ثلاثة سنتات إلى 43.34 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتًا؛ ليتحدد سعر تسويتها عند 41.29 دولار للبرميل. وعلى أساس أسبوعي صعد برنت 0.5 في المئة، في حين ارتفع الخام الأمريكي 1.7 في المئة. الكلمات المفتاحية ، أسعار النفط ترتفع بدعم من بيانات اقتصادية إيجابية ،

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