شكرا لقرائتكم خبر عن «الخامسي» يقدم أوراق اعتماده سفيراً لدى تشيلي والان نبدء بالتفاصيل

قدَّم سفير خادم الحرمين الشريفين الدكتور مانع بن سعد الخامسي، نسخة من أوراق اعتماده للمديرة العامة للمراسم بوزارة الخارجية التشيلية مارتا شلهوب، سفيراً لدى جمهورية تشيلي.

ورحبت المسؤولة التشيلية بالسفير الخامسي، متمنيةً له النجاح في مهمته، مشيدةً بالعلاقات الوديّة بين البلدين الصديقين.