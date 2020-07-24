شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أمطار مكة تحتجز 30 مركبة والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني: شهدت عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، أمس الجمعة، أمطار من خفيفة إلى متوسطة إلى غزيرة أدت الى جريان السيول في عدد من الأودية والشعاب بالعاصمة المقدسة والطائف وميسان واضم والجموم والتي استعدت مبكراً بنشر دوريات السلامة والإشراف الوقائي وفرق الإنقاذ المائي والتمركز في المحاور الرئيسية، وشهدت محافظة الطائف أمطار غزيرة من بعد ظهر أمس.
وأشار الى أنه تم رصد تجمعات مياه في الطرق الرئيسية والأنفاق وبعض أحياء المحافظة، ومباشرة ٣٠ بلاغا لاحتجاز مركبات، واتضح وجود عدد ١٤ مركبة بها احتجاز تم إخراجهم بصحة جيدة وعدد ١٦ مركبة دون احتجاز بشري، إضافة الى إغلاق طريق الكر بسبب الأمطار، وجريان السيول بالأودية والشعاب بالمحافظة.
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