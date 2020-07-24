شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد «اللغبي» والان نبدء بالتفاصيل
وأعرب سموه، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله عزّ وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.
من جانبه عبر والد وذوو الشهيد، عن شكرهم للقيادة الرشيدة وسمو وزير الداخلية وسمو أمير المنطقة وسمو نائبه، على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين واهتمامها بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.
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