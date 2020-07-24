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دروس تعلمها بيل غيتس من جائحة كورونا!
متابعات الخليج 365 - متابعة
كشف الملياردير الأمريكي مؤسس شركة “مايكروسوفت” للتكنولوجيا، بيل غيتس، عما تعلمه من جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه سيستثمر في مجال تصميم الفحوص واللقاحات.
وكشف غيتس، في حديث لقناة “CNN” الأمريكية، اليوم الجمعة، عن الدروس التي تعلمها من الجائحة قائلًا: “سنستثمر، ونعرف أن الحكومة الأمريكية وحكومات الدول الأخرى ستفعل ذلك أيضًا، في إعداد منصات لتطوير اللقاحات ستعطينا نتائج سريعة للغاية”.
وأضاف: “وبنفس الطريقة سنستطيع المرة المقبلة توسيع نطاق الفحوص أسرع بـ10 مرات مما حدث الآن. ونفس الشيء يخص الأدوية المضادة للفيروسات والأجسام المضادة للأمراض، سنتمكن من إعداد كل ذلك بشكل أسرع”.
وتابع بيل غيتس: “من المؤسف جدًّا أن كل ذلك تطلب هذه الوفيات والألم الاقتصادي والخلافات التي لا نعرف متى سننتهي، لكن هذه المجالات تمثل حقًّا الأولوية والقدرات لحل مثل هذه القضايا موجودة بكل تأكيد”.
وأوضح: “هذا هو سبب تحمسي منذ العام 2015، وعلى الرغم من أنه تم إنفاق عشرات المليارات لمثل هذه الأشياء، إلا أن ما حصل هو بالضبط نوع من الأحداث التي كان من المحتمل وقفها قبل أن تلحق أضرارًا كبيرة”.
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