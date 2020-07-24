هكذا استعد البريد السعودي لخدمة ضيوف الرحمن

2020-07-24

متابعات الخليج 365 - واس

أكد معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي آنف بن أحمد أبانمي، استعداد البريد السعودي لتقديم الخدمات لضيوف بيت الله الحرام بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال تواجدهم طوال موسم الحج وفق الحلول البريدية واللوجستية، مع ضمان اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بخدمة حجاج بين الله الحرام لمضاعفة جهودها وبذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وسهوله.

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وأضاف معاليه ” البريد السعودي يقوم بدوره وواجبه كمشغل وطني وضمن العناصر الأساسية في المنظومة المتكاملة التي تخدم الحجيج خاصة، وأن حج هذا العام يأتي في ظروف استثنائية، حيث حرصت حكومة المملكة على إقامة شعيرة الحج، باتباع أعلى المعايير الصحية وأدق الإجراءات الاحترازية، حفاظًا على حجاج بيت الله الحرام وحرصها أيضا على الحفاظ على الأمن الصحي العالمي وسلامة النفس البشرية من خلال اقتصار حج هذا العام على أعداد محدودة جداً، لأداء مناسك الحج من مختلف الجنسيات المتواجدين والمقيمين في المملكة.

وكشف معاليه بأنه سيتم بيع سندات الهدي والأضاحي في موسم حج هذا العام بجميع المكاتب، التي تعمل خلال فترة التكليف بالمملكة بالتعاون مع بنك التنمية الإسلامي وجمعية تكافل لرعاية الأيتام بالمدينة المنورة وهي متاحة أيضا عبر موقع الجمعية وبالإمكان الشراء بشكل مباشر من خلال المتجر الإلكتروني الخاص بها هنا ، فيما سنستمر هذا العام بتدشين خدمة ( وكلنا وتوكل ) والتي حققت نجاحا باهرا في حج العام الماضي، وتهدف الخدمة للتسهيل على الحجاج بتحصيل المبالغ التي يدفعها الحاج مقابل الهدي أو الأضحية أو الفدية، وكذلك الصدقة والعقيقة ومن ثم للجهات المعنية لتقوم بدوره بعملية الذبح بما يخص الهدي والأضاحي والصدقة نيابة عن الحاج وتوزيع لحوم الأضاحي على المستحقين من الفقراء والمحتاجين.”

وأكد أبانمي أن خدمات البريد المختلفة في موسم هذا الحج ، ومنها البريد الرسمي والذي سيعمل بأعلى مستوى لجميع الجهات والقطاعات الحكومية المشاركة في موسم الحج، وتنفيذ مبادرة مركز أعمال الحج والعمرة كإحدى مبادرات البريد السعودي الإستراتيجية لتعزيز التحول إلى مقدم خدمة تكاملية وخدمات لوجستية بتخصيص فريق عمل متكامل ومكاتب تعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة، تساندها مركبات ودرجات نارية لضمان خدمة الجهات الحكومية والحجيج خلال موسم الحج.

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