شكرا لقرائتكم بدء إصدار تصاريح المطابخ إلكترونيًّا في مكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-07-24 بدء إصدار تصاريح المطابخ إلكترونيًّا في مكة المكرمة لمزاولة نشاط الذبح مؤقتًا خلال عيد الأضحي وأيام التشريق متابعات الخليج 365 - واس بدأت أمانة العاصمة المقدسة في استقبال طلبات إصدار تصاريح الذبح المؤقتة للمطابخ الأهلية إلكترونياً، وذلك من خلال الدخول عبر بوابة الخدمات الإلكترونية بموقع الأمانة. Advertisements وتهدف خدمة تصاريح الذبح المؤقتة إلى تقنين آلية استخراج التصاريح للمطابخ الأهلية بمكة المكرمة والسماح بمزاولة نشاط الذبح مؤقتاً خلال يوم عيد الأضحي المبارك و أيام التشريق من شهر ذي الحجة؛ تسهيلاً وتيسيراً على المستفيدين وتوفير الخيرات المتعددة لهم. وأهابت “الأمانة” بالمواطنين والمقيمين بمكة المكرمة، تجنُّب مواقع الذبح العشوائي، والاعتماد على المسالخ النظامية والمطابخ المرخص لها من قبِل الأمانة بالذبح خلال الفترة المحددة؛ لضمان التأكّد من سلامة الأضاحي وخلوّها من الأمراض أو الملوثات التي قد تنتج عن المواقع غير المستوفية للاشتراطات الصحية.



جديد الأخبار المزيد جديد الأخبار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء إصدار تصاريح المطابخ إلكترونيًّا في مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.