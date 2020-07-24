- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الإرياني لحكومة قطر: لا تتخذوا الملف اليمني مادة للمكايدة والابتزاز السياسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الإرياني لحكومة قطر: لا تتخذوا الملف اليمني مادة للمكايدة والابتزاز السياسي
مؤسف أن تقف الدوحة بعيدًا عن الاصطفافات العربية حيال قضايا المنطقة
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: إن السياسات التي تنتهجها قطر في الأزمة اليمنية باتت تتناغم وأجندة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيًّا، وتضر بالقضية الوطنية ومصالح الشعب اليمني الذي عانى الويلات ولا يزال، وقدم تضحيات كبيرة وضحّى بخيرة أبنائه في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب والدفاع عن الجمهورية والهوية والكرامة.
ولفت الإرياني في تغريدات له عبر تويتر، إلى أن قطر اتجهت لإنشاء فضائيات ومواقع إلكترونية دأبت على الإساءة للحكومة اليمنية وتفكيك الجبهة الوطنية وشغل الرأي العام بأزمات جانبية وقضايا ثانوية، ولم تختلف في مضمون خطابها السياسي والإعلامي عن قناة المسيرة التي تبث بإشراف وتمويل خبراء حزب الله وإيران.
وتابع وزير الإعلام اليمني: مؤسف أن تقف قطر بعيدًا عن الاصطفافات العربية حيال مختلف القضايا والتحديات التي تواجهها أمتنا العربية وفي مقدمتها الأزمة اليمنية، وأن تكون مواقفها على النقيض من العمل والإجماع والأمن العربي المشترك، وتقديم خدمات مجانية لنظام الملالي في إيران من باب تصفية الحسابات والمكايدة السياسية.
كما دعا الإرياني حكومة قطر لمراجعة مواقفها وسياساتها وعدم اتخاذ الملف اليمني مادة للمكايدة والابتزاز السياسي والتنكر لتضحيات الشعب اليمني والعزف على معاناته وجراحاته، وهو يتصدر اليوم معركة التصدي للمشروع التوسعي الإيراني وسياساته التخريبية التي تستهدف كامل دول المنطقة دون استثناء.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر الإرياني لحكومة قطر: لا تتخذوا الملف اليمني مادة للمكايدة والابتزاز السياسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.