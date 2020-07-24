محمد بن مسعود - الدمام - يشمل فسح البضائع والنقل السريع والبريد المركزي أعلنت "الجمارك السعودية" استمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك. وقالت "الجمارك" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": إن العمل مستمر خلال إجازة عيد الأضحى المبارك فيما يخص فسح البضائع، والنقل السريع، والاتصال الموحد (1918). أما العمل في البريد المركزي فسيكون من الساعة الـ9:30 صباحًا حتى الساعة الـ2:30 مساء من الأحد إلى السبت.الجمارك السعودية 24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441 11:25 PM يشمل فسح البضائع والنقل السريع والبريد المركزي Advertisements "الجمارك" تعلن أوقات عملها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك "الجمارك" تعلن أوقات عملها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك أعلنت "الجمارك السعودية" استمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك. وقالت "الجمارك" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": إن العمل مستمر خلال إجازة عيد الأضحى المبارك فيما يخص فسح البضائع، والنقل السريع، والاتصال الموحد (1918). أما العمل في البريد المركزي فسيكون من الساعة الـ9:30 صباحًا حتى الساعة الـ2:30 مساء من الأحد إلى السبت. الكلمات المفتاحية ، "الجمارك" تعلن أوقات عملها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ،

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