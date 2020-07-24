محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي الهلال تمديد عقد الفرنسي بافيتيمبي قوميز لمدة عامين إضافيين، الجمعة، حتى موسم 2022. وكان "قوميز" قد انتقل إلى الهلال مطلع موسم 2018-2019 قادماً من غلطة سراي، ونجح في تسجيل حضور لافت في تاريخ الأزرق عندما أسهم في فوزه بلقب دوري أبطال آسيا 2019، وكان هداف البطولة، وأفضل لاعبيها، كما سجل 21 هدفاً على صعيد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، ويملك حالياً 14 هدفاً.الهلال قوميز

بعد حضوره المميز.. الهلال يمدد عقد " قوميز " حتى 2022 صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-24 أعلن نادي الهلال تمديد عقد الفرنسي بافيتيمبي قوميز لمدة عامين إضافيين، الجمعة، حتى موسم 2022. وكان "قوميز" قد انتقل إلى الهلال مطلع موسم 2018-2019 قادماً من غلطة سراي، ونجح في تسجيل حضور لافت في تاريخ الأزرق عندما أسهم في فوزه بلقب دوري أبطال آسيا 2019، وكان هداف البطولة، وأفضل لاعبيها، كما سجل 21 هدفاً على صعيد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، ويملك حالياً 14 هدفاً. Advertisements 24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441 10:46 PM أعلن نادي الهلال تمديد عقد الفرنسي بافيتيمبي قوميز لمدة عامين إضافيين، الجمعة، حتى موسم 2022. وكان "قوميز" قد انتقل إلى الهلال مطلع موسم 2018-2019 قادماً من غلطة سراي، ونجح في تسجيل حضور لافت في تاريخ الأزرق عندما أسهم في فوزه بلقب دوري أبطال آسيا 2019، وكان هداف البطولة، وأفضل لاعبيها، كما سجل 21 هدفاً على صعيد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، ويملك حالياً 14 هدفاً.

، بعد حضوره المميز.. الهلال يمدد عقد " قوميز " حتى 2022 ،

المصدر : الخليج 365

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