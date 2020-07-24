- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي الهلال تمديد عقد الفرنسي بافيتيمبي قوميز لمدة عامين إضافيين، الجمعة، حتى موسم 2022.
وكان "قوميز" قد انتقل إلى الهلال مطلع موسم 2018-2019 قادماً من غلطة سراي، ونجح في تسجيل حضور لافت في تاريخ الأزرق عندما أسهم في فوزه بلقب دوري أبطال آسيا 2019، وكان هداف البطولة، وأفضل لاعبيها، كما سجل 21 هدفاً على صعيد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، ويملك حالياً 14 هدفاً.الهلال قوميز
بعد حضوره المميز.. الهلال يمدد عقد " قوميز " حتى 2022صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-24
أعلن نادي الهلال تمديد عقد الفرنسي بافيتيمبي قوميز لمدة عامين إضافيين، الجمعة، حتى موسم 2022.
وكان "قوميز" قد انتقل إلى الهلال مطلع موسم 2018-2019 قادماً من غلطة سراي، ونجح في تسجيل حضور لافت في تاريخ الأزرق عندما أسهم في فوزه بلقب دوري أبطال آسيا 2019، وكان هداف البطولة، وأفضل لاعبيها، كما سجل 21 هدفاً على صعيد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، ويملك حالياً 14 هدفاً.
24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
10:46 PM
أعلن نادي الهلال تمديد عقد الفرنسي بافيتيمبي قوميز لمدة عامين إضافيين، الجمعة، حتى موسم 2022.
وكان "قوميز" قد انتقل إلى الهلال مطلع موسم 2018-2019 قادماً من غلطة سراي، ونجح في تسجيل حضور لافت في تاريخ الأزرق عندما أسهم في فوزه بلقب دوري أبطال آسيا 2019، وكان هداف البطولة، وأفضل لاعبيها، كما سجل 21 هدفاً على صعيد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، ويملك حالياً 14 هدفاً.
، بعد حضوره المميز.. الهلال يمدد عقد " قوميز " حتى 2022 ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر بعد حضوره المميز.. الهلال يمدد عقد " قوميز " حتى 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.