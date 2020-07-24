شكرا لمتابعة خبر عن وزير الحج والعمرة: لن يؤدي أي مسؤول فريضة الحج هذا العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

‏كشف وزير ‎الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بنتن، عن أول قرار من خادم الحرمين الشريفين بشأن أداء المسؤولين لفريضة الحج.

وأضاف بنتن أن قرار خادم الحرمين ينص على أنه لا استثناءات في حج هذا العام، ولن يؤدي أي مسؤول فريضة الحج هذا العام.

وأوضح أن الجائحة بدأت وفي ‎المملكة نحو نصف مليون معتمر، ووضعت أولوية لحماية الأرواح خلال موسم الحج، لافتا إلى التركيز على سلامة الحاج ومنع انتشار الفيروس.

وأبان أنه تم إعداد خطة استثنائية مُحكمة لضمان عدم انتشار فيروس ‎كورونا، مردفا أنه خلال 10 سنوات استقبلت المملكة أكثر من 150 مليون حاج ومعتمر.