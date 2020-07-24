معنى أن يكون الشخص مؤهلاً واستحقاقه "صفر" في حساب المواطن

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الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): جدد برنامج حساب المواطن توضيحه لمعنى أن يكون بعض الأشخاص مؤهلين واستحقاقهم صفر في البرنامجم. جدد برنامج حساب المواطن توضيحه لمعنى أن يكون بعض الأشخاص مؤهلين واستحقاقهم صفر في البرنامجم. وأوضح البرنامج أن معنى تأهل المواطن واستحقاقه “صفر” أنه تنطبق عليه شروط الأهلية، والتي تشمل الجنسية للمستفيد الرئيسي ومعيار الإقامة وتوافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة، إلا أنه في الوقت نفسه لا تنطبق عليه شروط الاستحقاق، وهي تجاوز الحد المانع للدعم. وأكد على أن هناك عدد من المعايير التي يتم أخذها بالاعتبار في تقدير الاستحقاق، وهي عدد أفراد الأسرة وأعمارهم ومجموع الدخل الشهري للأسرة.

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