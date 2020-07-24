ضبط 2261 مركبة مخالفة متوقفة بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تنفيذ حملة ميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تنفيذ حملة ميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. وذكر الحساب الرسمي للمرور عبر "تويتر" أن إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت (٢٢٦١) مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. وأضافت: جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق السعودية لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.

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