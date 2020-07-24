شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مواجهة بين مذيع ومسؤولين في شركة عقارية محتالة على الهواء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أظهر مقطع فيديو مواجهة بين مذيع برنامج " ما لم تر " إبراهيم الفرحان ومسؤولين في شركة عقارية محتالة على الهواء.
ومن جانبه، قال محامي في الشركة العقارية خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مالم تر " إن عمله عبارة عن تحصيل مبالغ مالية للشركة، موضحا أن العمارة في حي الياسمين.
وفي السياق ذاته، أشار مندوب المبيعات في الشركة العقارية إلى أنه لم يكن يعرف نوايا الشركة ولذلك عمل في الشركة.
وأضاف أن الشركة أوقفت عملها منذ يومين، مشيرا:" عملت في الشركة منذ شهرين ولي رواتب عندهم ولم يعطوني ولا ريال "، لافتا:" الظروف حكمت لي اشتغل معهم ولم أكن أعرف نواياهم ".
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