شاهد .. مياه الأمطار تدخل بعض المحلات التجارية بالطائف

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الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): أظهر مقطع فيديو متداول، ارتفاع منسوب مياه الأمطار في شوارع الطائف مما تسبب في دخولها لبعض المحلات التجارية أظهر مقطع فيديو متداول، ارتفاع منسوب مياه الأمطار في شوارع الطائف مما تسبب في دخولها لبعض المحلات التجارية وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني الرؤية في بعض المناطق.

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