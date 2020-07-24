شكرا لمتابعة خبر عن الصحة توضح شروط العزل المنزلي لمصابي كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أكدت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، على ضرورة الالتزام بشروط العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا المستجد.
وقالت الصحة عبر حسسابها على " تويتر " إنه من الشروط وجود غرفة نوم مخصصة، ودورة مياه منفصلة (ويكفي تعقيمها إذا كانت مشتركة).
وأكدت على ضرورة وجود التهوية الجيدة وفتح النوافذ باستمرار، مع تعقيم الأسطح كثيرة الاستخدام.
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