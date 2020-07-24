إعادة فتح طريق "جبل الكر" بالهدا

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الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): فتحت الجهات المختصة طريق "جبل الكر" بالهدا في الطائف، بعد إغلاقه الاحترازي إثر هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة. فتحت الجهات المختصة طريق "جبل الكر" بالهدا في الطائف، بعد إغلاقه الاحترازي إثر هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة. وكانت الجهات المعنيّة قد نبّهت إلى إغلاق طريق جبل كرا، الذي يخدم المارين من الطائف إلى مكة المكرمة، والصاعدين منها إلى الطائف؛ بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها.

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