تسريب جديد يفضح القذافي والمطيري وتآمرهم ضد المملكة وذكر اسم "مضاوي الرشيد"(فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - ماجد القزيز (صدى): وثق فيديو تآمر القذافي مع حاكم المطيري على الكويت لقلب الحكم؛ حيث أظهر كيفية تحدث الخائن المطيري وتآمره ضد وطنه. وثق فيديو تآمر القذافي مع حاكم المطيري على الكويت لقلب الحكم؛ حيث أظهر كيفية تحدث الخائن المطيري وتآمره ضد وطنه. واعترف القذافي في التسريب بعلاقته بمضاوي الرشيد؛ محرضًا ضد عائلة الصباح حيث دعا للفوضى على أراضيها، إضافة إلى تحريضه ضد المملكة.

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