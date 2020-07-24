أهمها إجراء كشف طبي قبل تنفيذ العقوبة..
نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء الجديد رقم (727) وتاريخ 16-11-1441هـ، بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
وشملت التعديلات، أن يقوم طبيب مختص بإجراء كشف طبي، للتحقق من الحالة الصحية للمحكوم عليه قبل تنفيذ عقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص.
وقرر مجلس الوزراء، تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21-3-1436هـ، وذلك على النحو الآتي:
أولًا : تعديل الفقرة (1) من المادة (السابعة والخمسين بعد المائة) لتكون بالنص الآتي «يتولى طبيب مختص إجراء كشف طبي، للتحقق من الحالة الصحية للمحكوم عليه قبل تنفيذ عقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم، أو الجلد، أو القصاص في النفس أو في ما دونها».
ثانيًا: تعديل الفقرة (3) من المادة (الثالثة والستين بعد المئة) لتكون بالنص الآتي: «تقوم الجهة المختصة -بعد تنفيذ عقوبة القتل أو الرجم- بتجهيز الميت ودفنه، وفي حال كان المنفذ فيه حكم القتل غير سعودي، فيجوز للجهة المختصة بناءً على طلب من سفارة بلاده تسليمه إليها، لترحيل جثمانه على نفقة السفارة».
اقرأ أيضًا:
إنفوجراف.. النيابة العامة تُحدد 9 جرائم تصل عقوبتها إلى السجن والغرامة مليون ريال
النيابة العامة تأمر بالقبض على مواطن أساء للمرأة العاملة بألفاظ نابية
كانت هذه تفاصيل خبر تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية بخصوص المحكوم عليه بالقتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.