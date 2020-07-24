جدة ومكة والهفوف والرياض في صدارة التعافي من كورونا.. و21 منطقة تُسجل حالة واحدة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن خريطة توزيع حالات التعافي الجديدة من فيروس كورونا المستجد 2241، والبالغ عددها 215731 حالة في المملكة؛ حيث تصدرت جدة أعلى نسب الشفاء بـ193 حالة، تلتها مكة المكرمة بـ174 حالة ثم الهفوف بـ165 حالة فالرياض بـ161 حالة.

وجاء باقي المدن كالتالي: 142 الطائف، 121 حائل، 106 المبرز، 102 الدمام، 66 المدينة المنورة، 64حفر الباطن، 56 القطيف، 46 خميس مشيط، 45 أحد رفيدة، 36 ينبع، 34 تبوك، 26 نجران، 24 جازان، 24 الخبر، 24 الخرج، 20 الظهران، 20 صبيا، 19 بيشة، 18 بلجرشي، 18 ساجر، 18 وادي الدواسر، 17 أبها، 16 الدوادمي، 16 السحن،16 الجفر، 15 عرعر، 15 سبت العلاية، 15 شرورة، 14 محايل، 13 بقيق، 13 بيش،12 الجبيل، 12 صامطة، 12 الليث.

وتم تسجيل 11 حالة في المجاردة، 10 المندق، 10 القرى، 9 ظهران الجنوب، 8 الخرمة، 8 بقعاء، 8 ميسان، 8 ثريبان، 8 رأس تنورة، 8 بللسمر،7 بريدة، 7 الموية، 7 تربة، 7 النعيرية، 7 الدرعية، 6 خليص، 6 العيدابي، 6 رنية، 6 النماص، 6 السليل، 6 القريع، 5 رفائع الجمش، 5 الشنان، 5 الرويضة، 5 وادي بن هشبل، 5 الحائط، 5 عيون الجواء، 5 يدمة، 5 مهد الذهب، 5 تثليث، 4 الحرجة، 4 بارق، 4 المضة، 4 العارضة، 4 عنيزة، 4 قيا، 4 القيصومة، 4 رياض الخبراء، 4 العيون، 4 الخفجي، 4 البشائر، 3 عفيف، 3 رابغ، 3 طريف، 3 الزلفي، 3 المخواة، 3 صفوى، 3 القنفذة، 3 ضبا، 3 أم الدوم.

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وتم تسجيل حالتين في كل من (الشعبة، موقق، الأسياح، بطحاء، بدر الجنوب، الدرب، سكاكا، المجمعة، حبونا، الرس، الشملي، قصيباء، الحناكية، ضرما، حوطة بني تميم، خيبر، الوجه، العلا، المذنب).

في حين تم تسجيل حالة تعافٍ واحدة في 21 منطقة هي خباش، سميراء، حوطة، سدير، البرك، الدلم، مليجة، تبالة، البدع، نفي، البدائع، قلوة، رماح، شقراء، البكيرية، العيص، سلوى، فيفا، رجال المع، قرية العليا، الفرشة.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الجمعة، تسجيل 2378 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 262772، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 215731، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 2672 حالة، فيما تم تسجيل 37 حالة وفاة، و2241 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.