وزير الحج: لن يؤدي أي مسؤول الفريضة هذا العام

أكد وزير الحج، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، على أن أول قرار صدر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بخصوص الحج، أنه لا استثناءات في حج هذا العام 1441 هـ.

وأوضح الوزير، أنه لن يؤدي أي مسؤول فريضة الحج هذا العام، منوهاً إلى أن عملية اختيار الحجاج جرت بشفافية تامة.

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وأشار، إلى أن الحج هذا العام سيقام حسب الاشتراطات الصحية، لافتاً إلى أن المهم لدى كافة الجهات المشاركة في الحج هو ضمان سلامة الحجاج والقائمين على خدمتهم.

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