أكد أنه لا استثناءات تنفيذًا لقرار خادم الحرمين...
أكد وزير الحج، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، على أن أول قرار صدر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بخصوص الحج، أنه لا استثناءات في حج هذا العام 1441 هـ.
وأوضح الوزير، أنه لن يؤدي أي مسؤول فريضة الحج هذا العام، منوهاً إلى أن عملية اختيار الحجاج جرت بشفافية تامة.
وأشار، إلى أن الحج هذا العام سيقام حسب الاشتراطات الصحية، لافتاً إلى أن المهم لدى كافة الجهات المشاركة في الحج هو ضمان سلامة الحجاج والقائمين على خدمتهم.
اقرأ أيضًا:
وزير الحج: لدينا خطط استثنائية تضمن تقديم أفضل الخدمات الصحية
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الحج: لن يؤدي أي مسؤول الفريضة هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.