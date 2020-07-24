تدشين خدمة إلكترونية لحجز مواعيد ذبح الأضاحي

دشنت أمانة المنطقة الشرقية، خدمة إلكترونية تُعنى بحجز المواعيد لذبح الأضاحي في مسلخ الدمام المركزي، والتي أطلقتها الأمانة عبر بوابتها الرقمية، تزامنًا مع استعداداتها في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة محمد بن عبد العزيز الصفيان، أن الخدمة تتيح للمستفيدين حجز المواعيد إلكترونيًا لذبح أضاحيهم في مسلخ الدمام المركزي، بهدف التخفيف من الازدحام والتكدس عند المسالخ، وتنسيق المواعيد، ليتسنى لها الذبح وفق الاشتراطات البلدية، والاستفادة الكاملة من الخدمات المقدمة للمستفيدين، وذلك ضمن جهود الأمانة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، تماشيًا مع الجهود المبذولة والإرشادات التي أصدرتها الجهات المعنية في هذا الشأن.

وأضاف، أن خطوات الاستفادة من الخدمة، تتم عبر تقديم الطلب إلكترونيًا من قِبل المستفيد عبر بوابة الأمانة الرقمية، ليتم مراجعة طلبه ومن ثم إشعار المستفيد برسالة نصية تفيده باليوم والوقت المسموح له في التوجه إلى مسلخ الدمام المركزي لذبح أضحيته، مؤكدًا أن هذه الخدمة تساهم في تطبيق مفهوم التباعد الاجتماعي، وعودة الحياة لطبيعتها، وتنظيم المستفيدين للاستفادة الكاملة من الخدمات المقدمة لهم من قِبل أمانة المنطقة الشرقية.

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وأشار الصفيان، إلى أن أمانة المنطقة الشرقية تعمل على تطوير العديد من الخدمات الإلكترونية بالتزامن مع قدوم عيد الأضحى المبارك لخدمة أكبر قدرٍ من المستفيدين، تحت عنوان (سهلناها عليك)، للاستفادة من التقنية الحديثة في تطوير خدماتها لتوفير عناء الوقت والجهد على المستفيدين، داعيًا الراغبين للتسجيل في الخدمة الدخول على الرابط:

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