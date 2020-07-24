الدفاع المدني يحذر من التقلبات الجوية ويطالب بالحيطة والالتزام

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام بحسب ما ورد من هيئة الارصاد وحماية البيئة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة يُشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، وذلك على كلّ من المحافظات التالية: العاصمة المقدسة، والطائف، ومني، وعرفة، ومزدلفة، اعتبارًا من الساعة 15:00 إلى الساعة 22:00 مساء اليوم الجمعة، وكذلك محافظات ميسان، وإضم، والجموم، اعتبارًا من الساعة (12:00) إلى الساعة (22:00) هذا اليوم الجمعة الموافق ٣/ ١٢/ ١٤٤١هـ.

ودعا العقيد القرني إلى متابعة تقارير ‏‎الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

‏‎وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع، ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار، والبقاء في اقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم متمنين السلامة للجميع.