تعرّف على عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة

حذّرت الهيئة العامة للزكاة والدخل من عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة، موضحة أن العقوبة لن تقل عن 5% ولن تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها.

وطالبت الزكاة والدخل بضرورة تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة، تجنبًا للعقوبة المقررة لعدم تقديمه.

وجاء ذلك في تغريدة من «الزكاة والدخل» عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «عدم تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة، عقوبته غرامة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها».

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