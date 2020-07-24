إقبال درندري تُهدد بمقاضاة المسیئین بمواقع التواصل الاجتماعي

على خلفیة توصیتھا بأحقیة استقلال المرأة..
أعلنت عضو مجلس الشورى الدكتورة إقبال درندري، إنها ستقاضي المسیئین لھا في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفیة توصیتھا بأحقیة استقلال المرأة بعد بلوغھا السن القانونیة.
وقالت إقبال درندري -عبر حسابھا بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- أن بلاغات التغیب الكیدية تقدم عادة على من بلغت السن القانونیة ومستقلة ويعلم أھلھا مكانھا بقصد إيذائھا.
وأوضحت أن البعض يخلط المواضیع لتمییع الحقائق وتشويه الحقوق، مؤكدة على أن من يتغیب ولا يعرف أھله مكانه يبلغ عنه للتأكد من عدم وقوع جريمة وأنه بخیر، وھذا أمر نظامي وخارج توصیتھا.
وأشارت إلى أن عضو مجلس الشورى يدافع دومًا عن جمیع الفئات التي تحتاج للدعم، وأن المسیئین لن يشوھوا الحقائق مھما فعلوا.
ويأتي ذلك بعد انتشار وسم (#اقبال_درندري_تمثلني) والذي تصدر الترند السعودي في موقع تويتر، حيث تباينت آراء المغردين حول توصیتھا ما بين منتقد ومؤيد.
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