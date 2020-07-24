السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تضبط مستودع أغذية مخالفاً في الغزة بمكة



مكة المكرمة 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واس

ضبطت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية الغزة الفرعية بمكة المكرمة، مستودعاً مخالفاً يتم بداخله تخزين المواد الغذائية بطرق عشوائية مخالفة، يأتي ذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على المنشآت و أماكن حفظ وتخزين المواد الغذائية.

وأوضح رئيس بلدية الغزة الفرعية المهندس ممدوح بن محمد العبيد، أنَّ الفرق الرقابية تمكنت من ضبط المستودع المخالف للاشتراطات حيث رُصدت مجموعة من المخالفات تمثلت في سوء حفظ المواد الغذائية وتخزينها بطرق عشوائية، إضافةً إلى وجود مواد منتهية الصلاحية و مجهولة المصدر، مبيناً بأنها صُودر و أُتلف 1400 كيس من رقائق البطاطس و 14 كرتوناً من المواد الغذائية وأُغلق المستودع فوراً وطبقت لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكد العبيد بأن أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات تكثف الجولات الرقابية وبصفة مستمرة وتتخذ كافة الإجراءات و التدابير الوقائية التي تضمن سلامة المنتجات الغذائية للمواطنين و المقيمين.

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22:52ت م

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