السعودية اليوم / وزير الصناعة والثروة المعدنية يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية



الرياض 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واس

رفع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف أسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير

وسأل معاليه المولى عز وجل أن يُسبغ على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، وأن يحفظه لشعبه ووطنه، ويحفظ سمو ولي عهده الأمين، لما فيه خير البلاد والعباد.

وقال الخريف: "نحمد الله عز وجل أن تكللت العملية الجراحية التي أجريت لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين قائد وطننا وباني نهضتنا بالنجاح، ونسأل المولى أن يمدّه بالصحة والعافية، ويبتهج الوطن والمواطن بفرحة شفائه حفظه الله.

// انتهى //

22:51ت م

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الرياض 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسرفع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف أسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله -.وسأل معاليه المولى عز وجل أن يُسبغ على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، وأن يحفظه لشعبه ووطنه، ويحفظ سمو ولي عهده الأمين، لما فيه خير البلاد والعباد.وقال الخريف: "نحمد الله عز وجل أن تكللت العملية الجراحية التي أجريت لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين قائد وطننا وباني نهضتنا بالنجاح، ونسأل المولى أن يمدّه بالصحة والعافية، ويبتهج الوطن والمواطن بفرحة شفائه حفظه الله.// انتهى //22:51ت م0178

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