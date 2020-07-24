السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة حائل يرفع التهنئة لسمو ولي العهد بمناسبة نجاح العملية الجراحية لخادم الحرمين الشريفين



حائل 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل ، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير

وقال سموه : يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم أحر التهاني وصادق المشاعر بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله - , سائلاً المولى القدير بأن يديم لباس الصحة والعافية وأن يبقيه أيده الله ذخراً لبلادنا وللأمتين العربية والإسلامية .

وأردف سموه قائلاً "بحكمة سيدي خادم الحرمين الشريفين، وعزمكم وهمتكم سيدي، تواصل بلادنا مسيرة النماء التي تعيشها في كل النواحي , داعياً سموه الله بأن يمدهما بعونه وتوفيقه لخدمة الدين, ورفعة وعز والوطن .

// انتهى //

21:58ت م

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حائل 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل ، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.وقال سموه : يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم أحر التهاني وصادق المشاعر بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله - , سائلاً المولى القدير بأن يديم لباس الصحة والعافية وأن يبقيه أيده الله ذخراً لبلادنا وللأمتين العربية والإسلامية .وأردف سموه قائلاً "بحكمة سيدي خادم الحرمين الشريفين، وعزمكم وهمتكم سيدي، تواصل بلادنا مسيرة النماء التي تعيشها في كل النواحي , داعياً سموه الله بأن يمدهما بعونه وتوفيقه لخدمة الدين, ورفعة وعز والوطن .// انتهى //21:58ت م0171

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