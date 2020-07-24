السعودية اليوم / الشيخ العواد يرفع التهنئة للقيادة بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين



الرياض 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واس

رفع معالي نائب الرئيس العام للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء المشرف العام على مكتب المفتي العام الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

وقال معاليه : إنها لحظات سعيدة، تحمل في طياتها بشائر سلامة وشفاء خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ، الملك القائد الحكيم، ومن هنا كان شفاؤه ـ أيده الله ـ ابتهاجا للنفوس، وراحة للقلوب، وشفاء للصدور، بل نحسبه استجابة من المولى العليّ القدير سبحانه للدعوات الصادقة التي لهجت وألحت بها الألسن فتمت النعمة بفضل الله تعالى، وتتابعت المنة وزال البأس إن شاء الله وغمرت الفرحة العارمة، المنتظرين بلهفة اكتمال الخطة العلاجية ومغادرته ـ رعاه الله ـ المستشفى وقد أظلته العافية واكتسى بالشفاء التام الذي لا يغادر سقماً ـ بإذن الله ـ ليواصل مسيرة البناء والعطاء والنماء لهذه البلاد المباركة متوجاً بالتوفيق والتسديد مكللاً بالعون والتأييد.

// انتهى //

21:50ت م

0169



الرياض 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسرفع معالي نائب الرئيس العام للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء المشرف العام على مكتب المفتي العام الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ.وقال معاليه : إنها لحظات سعيدة، تحمل في طياتها بشائر سلامة وشفاء خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ، الملك القائد الحكيم، ومن هنا كان شفاؤه ـ أيده الله ـ ابتهاجا للنفوس، وراحة للقلوب، وشفاء للصدور، بل نحسبه استجابة من المولى العليّ القدير سبحانه للدعوات الصادقة التي لهجت وألحت بها الألسن فتمت النعمة بفضل الله تعالى، وتتابعت المنة وزال البأس إن شاء الله وغمرت الفرحة العارمة، المنتظرين بلهفة اكتمال الخطة العلاجية ومغادرته ـ رعاه الله ـ المستشفى وقد أظلته العافية واكتسى بالشفاء التام الذي لا يغادر سقماً ـ بإذن الله ـ ليواصل مسيرة البناء والعطاء والنماء لهذه البلاد المباركة متوجاً بالتوفيق والتسديد مكللاً بالعون والتأييد.// انتهى //21:50ت م0169

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