اقتصادي / بورصة تونس تنهي تعاملاتها على ارتفاع



تونس 3 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واس

أنهى المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.44 في المئة ليصل عند 6596.95 نقطة.

وبلغ حجم الأموال المتداولة 2.792 مليون دينار تونسي أي بنحو 1.007 مليون دولار أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 21 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 19 أخرى، واستمرار أسهم 14 شركة على ثبات.

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21:45ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.