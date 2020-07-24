السعودية اليوم / لبنان تسجل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 3 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واس

سجّلت لبنان 147 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّه خلال الساعات الـ 24 الماضية أجري 8719 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 1666، وسجل كذلك ارتفاع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 46 .

// انتهى //

21:03ت م

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بيروت 3 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسسجّلت لبنان 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 119 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و28 من الوافدين مؤخّراً من الخارج، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3407 إصابات.وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّه خلال الساعات الـ 24 الماضية أجري 8719 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 1666، وسجل كذلك ارتفاع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 46 .// انتهى //21:03ت م0164

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