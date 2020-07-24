السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يهنئ سمو ولي العهد بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين



عرعر 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير

وقال سموه: "أرفع لمقامكم الكريم أصدق التهاني على نجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - والتي تكللت -ولله الحمد- بالنجاح وإننا لنشكر الله على ذلك ضارعين إليه أن يسبغ على مولاي خادم الحرمين الشريفين ثوب الصحة والعافية، وأن يمد في عمره، ويديمه ذخراً لبلادنا وللأمتين العربية والإسلامية، وأن يرعاكم ويحفظكم من كل سوء ومكروه وأن يبقيكم سنداً وذخراً لخادم الحرمين الشريفين - ايده الله - ولهذا الوطن أمناً ورخاءً واستقراراً في ضل قيادتكم الحكيمة سائلين المولى عز وجل أن يحفظكم برعايته وأن يمدكم بعونه وتوفيقه .

وسائل سموه المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، ويحفظ المملكة من كل مكروه، ويديم عليها ما ترفل فيه من رخاءٍ وأمن، في ظل القيادة الرشيدة- يحفظها الله-.

// انتهى //

21:00ت م

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عرعر 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-.وقال سموه: "أرفع لمقامكم الكريم أصدق التهاني على نجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - والتي تكللت -ولله الحمد- بالنجاح وإننا لنشكر الله على ذلك ضارعين إليه أن يسبغ على مولاي خادم الحرمين الشريفين ثوب الصحة والعافية، وأن يمد في عمره، ويديمه ذخراً لبلادنا وللأمتين العربية والإسلامية، وأن يرعاكم ويحفظكم من كل سوء ومكروه وأن يبقيكم سنداً وذخراً لخادم الحرمين الشريفين - ايده الله - ولهذا الوطن أمناً ورخاءً واستقراراً في ضل قيادتكم الحكيمة سائلين المولى عز وجل أن يحفظكم برعايته وأن يمدكم بعونه وتوفيقه .وسائل سموه المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، ويحفظ المملكة من كل مكروه، ويديم عليها ما ترفل فيه من رخاءٍ وأمن، في ظل القيادة الرشيدة- يحفظها الله-.// انتهى //21:00ت م0161

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