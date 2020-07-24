السعودية اليوم / مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقريات ينفذ حملة لتعزيز مفهوم الرفق بالحيوان



القريات 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واس

نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القريات جولة توعوية باشتراطات وأنظمة الرفق بالحيوان على محال الطيور والحيوانات الأليفة بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية ، ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة القريات .

وتهدف الحملة إلى إيصال أهداف نظام الرفق بالحيوان ولائحته التنفيذية، حيث أكد مدير عام الفرع بالجوف المهندس عبدالله بن أحمد الأحمري أن هذه الحملة جاءت تحقيقاً وتعزيزاً لرسالة الوزارة بنشر الوعي حول مفهوم الرفق بالحيوان، وطرح أساليب المحافظة على مملكة الحيوان عن طريق إيصال القوانين والسياسات التي تكفل حقوق الحيوان انطلاقاً من رؤية الوزارة المتمثلة بأن تكون المملكة رمزاً عالمياً لمجتمع يتحمل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية لحماية حقوق الحيوان والدفاع عنه .

وحث الأحمري جميع المهتمين في حماية الحيوان والمحافظة على حقوقه على الإبلاغ عن أي مخالفات للرفق بالحيوان عن طريق الهاتف المجاني 8002470000 على مدار الساعة، وإرسال الصور والمقاطع والوثائق الداعمة إلى البريد الإلكتروني:

//انتهى//

20:53ت م

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القريات 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسنفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القريات جولة توعوية باشتراطات وأنظمة الرفق بالحيوان على محال الطيور والحيوانات الأليفة بالتعاون مع مركز التنمية الاجتماعية ، ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة القريات .وتهدف الحملة إلى إيصال أهداف نظام الرفق بالحيوان ولائحته التنفيذية، حيث أكد مدير عام الفرع بالجوف المهندس عبدالله بن أحمد الأحمري أن هذه الحملة جاءت تحقيقاً وتعزيزاً لرسالة الوزارة بنشر الوعي حول مفهوم الرفق بالحيوان، وطرح أساليب المحافظة على مملكة الحيوان عن طريق إيصال القوانين والسياسات التي تكفل حقوق الحيوان انطلاقاً من رؤية الوزارة المتمثلة بأن تكون المملكة رمزاً عالمياً لمجتمع يتحمل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية لحماية حقوق الحيوان والدفاع عنه .وحث الأحمري جميع المهتمين في حماية الحيوان والمحافظة على حقوقه على الإبلاغ عن أي مخالفات للرفق بالحيوان عن طريق الهاتف المجاني 8002470000 على مدار الساعة، وإرسال الصور والمقاطع والوثائق الداعمة إلى البريد الإلكتروني: [email protected] //انتهى//20:53ت م0160

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