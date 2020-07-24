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احذر الأدوية منتهية الصلاحية فهذه مخاطرها!
لها آثار جانبية لا يمكن توقعها
متابعات الخليج 365 - خولة اللحيدان - الرياض
يحتفظ معظم الأشخاص بعبوات الدواء التي قد تم صرفها لهم من قبل الطبيب؛ للاستفادة منها في علاج الحالات الطارئة التي قد تحدث، سواء مسكنات أو أدوية خافضة للحرارة وغيرها، ولكن الأزمة هي احتفاظ البعض بالدواء رغم انتهاء صلاحيته دون قصد.
مخاطر الأدوية المنتهية الصلاحية:
وأكدت الدكتورة الصيدلانية جميلة النهدي أن أي دواء يتم تصنيعه يضمن وجود مادة فعالة بنسبة ٩٠% على الأقل إلى وقت انتهاء الصلاحية؛ أي أن المصنع لا يضمن أن يكون الدواء فعّالًا وآمنًا إذا تم استخدامه بعد ذلك التاريخ؛ لأن التغيرات التي تحدث للدواء تغير المواد المصنعة أو كمية المادة الفعالة، كما أن هناك أدوية تكون معرضة للتلوث بالبكتيريا بعد انتهاء صلاحيتها، وكلها احتمالات لا تضمن استمرار فعالية الدواء وكونه آمنًا بعد انتهاء صلاحيته.
آثار جانبية:
وقالت النهدي في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن الآثار الجانبية للأدوية المنتهي الصلاحية لا يمكن توقعها، وغالبًا ما يكون الأثر هو انخفاض فعالية الدواء، ومن الأدوية الأخطر بالتأثر عند انتهاء صلاحيتها هي أبر الإنسولين، والمضادات الحيوية خصوصًا السائلة وأدوية القلب وقطرات العين فإذا لاحظ المريض أي إعراض مثل الغثيان أو القيء أو أي أعراض أخرى عليه استشارة الطبيب أو الصيدلي ولا يكرر الجرعة بدواء آخر غير منتهي الصلاحية إلا بعد استشارة.
وشددت على ضرورة عدم توجه المريض إلى الطوارئ في حال عدم وجود أي أعراض.
نصائح عامة:
وأكدت النهدي أهمية أن يحرص المريض على التأكد من صلاحية الدواء قبل أخذه والتخلص من أي دواء منتهي الصلاحية فورًا وعدم تخزينه، كما يجب الحرص على تخزين الدواء في الظروف المناسبة له حسب تعليمات كل دواء؛ لأن عدم تخزين الدواء بشكل مثالي ومناسب قد يُسرّع من انتهاء صلاحيته قبل وقتها المحدد.
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