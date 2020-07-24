، بعد جائحة كورونا.. اللجنة الأولمبية الأمريكية تدشن صندوقاً لمساعدة الرياضيين المتضررين ،

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دشنت اللجنة الأولمبية الأمريكية اليوم، صندوقاً خيرياً لمساعدة الرياضيين المتضررين من جائحة كوفيد-19، وتأجيل ألعاب طوكيو 2020، التي كان من المقرر أن تنطلق الأولمبياد في اليابان اليوم، لكنها تأجلت حتى يوليو 2021 بسبب الوباء.
وقالت الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية الأمريكية سارة هيرشلاند: إن فكرة الصندوق جاءت كنتيجة لحاجة الرياضيين المتزايدة للمساعدة في تخفيف الأعباء المالية التي يواجهونها، لاسيما مع وقف العديد من الأنشطة الرياضية حول العالم.
وأشارت إلى أنه تم تأسيس الصندوق بتبرع سخي بقيمة 500 ألف دولار، مؤكدة أن المسؤولين والعاملين على جمع التبرعات، يبذلون جهوداً مضاعفةً مع المانحين لزيادة حصيلة الصندوق.
وبحسب ما جاء في موقع اللجنة الأولمبية الأميركية، سيقدم الصندوق دعماً لمرة واحدة، للرياضيين المتأهلين للأولمبياد، والذين يتدربون حالياً للمشاركة في أولمبياد طوكيو أو في ألعاب بكين الشتوية 2022.
وأكدت اللجنة أنه سيتم تحديد قيمة المنحة النهائية المقررة لكل رياضي بعد الانتهاء من جمع الأموال في نهاية سبتمبر 2020.فيروس كورونا الجديد
24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441 09:49 PM
تم تأسيس الصندوق بتبرع 500 ألف دولار
دشنت اللجنة الأولمبية الأمريكية اليوم، صندوقاً خيرياً لمساعدة الرياضيين المتضررين من جائحة كوفيد-19، وتأجيل ألعاب طوكيو 2020، التي كان من المقرر أن تنطلق الأولمبياد في اليابان اليوم، لكنها تأجلت حتى يوليو 2021 بسبب الوباء.
وقالت الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية الأمريكية سارة هيرشلاند: إن فكرة الصندوق جاءت كنتيجة لحاجة الرياضيين المتزايدة للمساعدة في تخفيف الأعباء المالية التي يواجهونها، لاسيما مع وقف العديد من الأنشطة الرياضية حول العالم.
وأشارت إلى أنه تم تأسيس الصندوق بتبرع سخي بقيمة 500 ألف دولار، مؤكدة أن المسؤولين والعاملين على جمع التبرعات، يبذلون جهوداً مضاعفةً مع المانحين لزيادة حصيلة الصندوق.
وبحسب ما جاء في موقع اللجنة الأولمبية الأميركية، سيقدم الصندوق دعماً لمرة واحدة، للرياضيين المتأهلين للأولمبياد، والذين يتدربون حالياً للمشاركة في أولمبياد طوكيو أو في ألعاب بكين الشتوية 2022.
وأكدت اللجنة أنه سيتم تحديد قيمة المنحة النهائية المقررة لكل رياضي بعد الانتهاء من جمع الأموال في نهاية سبتمبر 2020.
، بعد جائحة كورونا.. اللجنة الأولمبية الأمريكية تدشن صندوقاً لمساعدة الرياضيين المتضررين ،
المصدر : الخليج 365
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