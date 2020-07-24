، كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للسيدات يستكمل في أكتوبر ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الجمعة، حصوله على الضوء الأخضر لاستكمال آخر ثلاثة أدوار من كأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات لموسم 2019-2020 على أن يقام النهائي في ويمبلي في 31 أكتوبر المقبل.

وتوقفت البطولة في دور الثمانية بسبب جائحة كوفيد-19 في مارس الماضي وسيتم استئنافها الآن بعد ثلاثة أسابيع من انطلاق موسم 2020-2021 لكرة القدم للسيدات.

وستستكمل الكأس بإقامة دور الثمانية في 26-27 سبتمبر بينما سيقام قبل النهائي في 30 سبتمبر والأول من أكتوبر.