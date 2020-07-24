محمد بن مسعود - الدمام - اطلع على جاهزيتها في تنفيذ المهام الموكلة لها خلال موسم الحج تفقَّد المدير العام للجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، اليوم الجمعة، مراكز الجوازات للجان الإدارية الموسمية بمراكز مداخل مكة المكرمة. واطلع اللواء اليحيى على آلية سير العمل بها، ومدى جاهزيتها في تنفيذ الإجراءات وإنجاز المهام المناطة بها خلال موسم حج ١٤٤١هـ. — الجوازات مدير عام #الجوازات اللواء سليمان اليحيى، يتفقد مراكز الجوازات للجان الإدارية الموسمية بمداخل مكة المكرمة، حيث اطلع على آلية سير العمل بها ومدى جاهزيتها في تنفيذ الإجراءات وإنجاز المهام المناطة بها، خلال موسم حج 1441هـ#بسلام_آمنين pic.twitter.com/VL7Fh0aAWm — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) July 24, 2020 الجوازات — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA)الجوازات 24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441 09:34 PM اطلع على جاهزيتها في تنفيذ المهام الموكلة لها خلال موسم الحج Advertisements شاهد .. مدير الجوازات يتفقَّد اللجان الإدارية الموسمية بمداخل مكة شاهد .. مدير الجوازات يتفقَّد اللجان الإدارية الموسمية بمداخل مكة تفقَّد المدير العام للجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، اليوم الجمعة، مراكز الجوازات للجان الإدارية الموسمية بمراكز مداخل مكة المكرمة. واطلع اللواء اليحيى على آلية سير العمل بها، ومدى جاهزيتها في تنفيذ الإجراءات وإنجاز المهام المناطة بها خلال موسم حج ١٤٤١هـ. — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) مدير عام #الجوازات اللواء سليمان اليحيى، يتفقد مراكز الجوازات للجان الإدارية الموسمية بمداخل مكة المكرمة، حيث اطلع على آلية سير العمل بها ومدى جاهزيتها في تنفيذ الإجراءات وإنجاز المهام المناطة بها، خلال موسم حج 1441هـ#بسلام_آمنين pic.twitter.com/VL7Fh0aAWm — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) July 24, 2020 الكلمات المفتاحية — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) ، شاهد .. مدير الجوازات يتفقَّد اللجان الإدارية الموسمية بمداخل مكة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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