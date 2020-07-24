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رفع محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة –باسمه، ونيابة عن أهالي وأعيان ومشايخ المحافظة- التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أُجريت له -أيده الله-.
وتفصيلاً، عبّر محافظ صامطة عن سعادته، وسعادة الجميع، بنجاح عملية خادم الحرمين الشريفين، رافعًا أسمى عبارات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الطيبة التي أسعدت أفراد الشعب والمقيمين كافة على أرض هذه البلاد، مقدمًا التهنئة أيضًا لمقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة نجاح العملية التي أُجريت لمولاي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.
وسأل الله –عز وجل- أن يمنّ على خادم الحرمين الشريفين بنعمة الصحة والعافية، وأن يمد بعمره، ويحفظه ذخرًا للإسلام والمسلمين، ويديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يبعد عنه كيد الحاسدين الحاقدين.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441 09:33 PM
قال إن هذه المناسبة أسعدت أفراد الشعب والمقيمين كافة على أرض الوطن
رفع محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة –باسمه، ونيابة عن أهالي وأعيان ومشايخ المحافظة- التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أُجريت له -أيده الله-.
وتفصيلاً، عبّر محافظ صامطة عن سعادته، وسعادة الجميع، بنجاح عملية خادم الحرمين الشريفين، رافعًا أسمى عبارات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الطيبة التي أسعدت أفراد الشعب والمقيمين كافة على أرض هذه البلاد، مقدمًا التهنئة أيضًا لمقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة نجاح العملية التي أُجريت لمولاي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.
وسأل الله –عز وجل- أن يمنّ على خادم الحرمين الشريفين بنعمة الصحة والعافية، وأن يمد بعمره، ويحفظه ذخرًا للإسلام والمسلمين، ويديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يبعد عنه كيد الحاسدين الحاقدين.
، محافظ صامطة يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية ،
المصدر : الخليج 365
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