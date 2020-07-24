محمد بن مسعود - الدمام - وفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 72.219 إصابة مؤكدة، و1.113 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4.024.492 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 143.868 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة تسجل 72.219 إصابة و1.113 وفاة بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-24 سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 72.219 إصابة مؤكدة، و1.113 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4.024.492 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 143.868 حالة وفاة. Advertisements 24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441 09:17 PM وفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض وفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 72.219 إصابة مؤكدة، و1.113 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4.024.492 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 143.868 حالة وفاة. ، الولايات المتحدة تسجل 72.219 إصابة و1.113 وفاة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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