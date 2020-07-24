شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يتلقى اتصالاً من رئيس "النواب العراقي" وقائد الجيش الباكستاني للاطمئنان على صحة الملك والان نبدء بالتفاصيل

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفيا، من معالي السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب بجمهورية العراق، للاطمئنان على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

وقد طمأن سمو ولي العهد، رئيس مجلس النواب العراقي على صحة خادم الحرمين الشريفين، معرباً عن شكره له على مشاعره النبيلة.

وتلقى سمو ولي العهد اتصالاً هاتفيا، من الفريق أول قمر جاويد باجوا قائد الجيش الباكستاني، للاطمئنان على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.

وقد طمأن سمو ولي العهد، قائد الجيش الباكستاني على صحة خادم الحرمين الشريفين، معرباً عن شكره له على مشاعره الصادقة.